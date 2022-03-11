Уфа, 11 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Перечень приоритетных объектов здравоохранения, которые планируют возвести в рамках государственно-частного партнёрства, сформировали в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

City-yaroslavl.ru Строительство школы в Ярославле

Данный вопрос был рассмотрен на заседании в республиканском правительстве в формате «Инвестчас».

Отмечается, что на условиях концессии в микрорайоне «Затон-Восточный» города Уфы намерены возвести новую школу. Ещё два учебных заведения (в Стерлитамаке и Уфе) планируют реконструировать в рамках госзаказа.

«Дополнительно мы защитили в Министерстве просвещения России ещё шесть проектов по строительству новых школ в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске и Уфимском районе. Планируем строить их в рассрочку по единой схеме», — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова.

Также в рамках государственно-частного партнёрства в Башкирии сформировали перечень приоритетных объектов здравоохранения. Это возведение семи новых больничных корпусов и поликлиник в Бирске, Туймазах, Уфе, Стерлитамаке, а также райцентре Иглино и в селе Зубово Уфимского района.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил минстрою Башкирии контролировать вопросы ценообразования строительных материалов, чтобы корректировать с федеральными органами власти сроки выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии реализуется порядка 39 проектов на принципах государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.