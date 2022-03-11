Ташкент, , 10:36 — REGNUM Заместитель премьер-министра — министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко 10 марта подписали план мероприятий по наращиванию туристического потока. Об этом сообщает Газета.уз.

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По данным журналистов, документ направлен на укрепление транспортно-логистических связей и увеличение взаимных туристических потоков, а также создание новых туристических маршрутов в Узбекистане и России.

Отмечается, что совместный план включает в себя 20 мероприятий. Планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут «Великий Шёлковый путь».

Кроме того, намечено создание специальных туристических пакетов по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Запланирована организация ознакомительных туров для студентов Узбекистана и России.

«Туризм в Узбекистане — это, прежде всего, города с уникальной архитектурой и историей, гостеприимные жители, отменная кухня. России тоже есть что предложить иностранным туристам. Это регионы Дальнего Востока: Камчатка, Сахалин, а также Алтай, исторические города центральной части страны и многое другое, чем мы гордимся», — сказал Дмитрий Чернышенко во время встречи.