Москва, 11 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Минкультуры РФ не намерены ограничивать подведомственные учреждения в вопросе взаимодействия с коллегами из других государств в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Минкультуры России не распространяет среди подведомственных организаций рекомендаций по ограничению сотрудничества с зарубежными странами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве также выразили надежду на возобновление перекрестного Года музеев с Италией.