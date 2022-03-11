Кабул, 11 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Пассажиры, оказавшиеся в ловушке по обеим сторонам перевала Бокак на границе между афганскими провинциями Гор и Бамиан, подтверждают, что одна из женщин умерла на перевале Бокак после четырёх дней плена из-за перекрытых дорог.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

Очевидцы рассказали газете «8 Собх», что более 400 пассажиров ждут открытия перевала более четырёх дней, но до сих пор не было предпринято никаких действий по его деблокированию.

Пассажиры утверждают, что на перевале погибла женщина, но не могут установить её личность из-за отсутствия доступа к телу и заснеженности территории.

Ряд путников, оказавшихся в ловушке по обе стороны перевала, выразили обеспокоенность ситуацией, заявляя, что в случае задержки погибнет ещё больше людей и их детей.

Пассажир, который ждёт открытия дороги в уезде Якауланг провинции Бамиан уже четыре дня, рассказал газете «8 Собх», что здесь в уезде собрались сотни пассажиров, а в гостиницах нет мест.

Он назвал состояние этих гостиниц плачевным, но добавил, что на данный момент находиться в них — несбыточная мечта для тех, кто остался на улице.

По его словам, некоторые пассажиры вернулись в Кабул. Но у большинства путешественников нет денег, чтобы вернуться в афганскую столицу, и они находятся в очень стесненном положении.

Местные власти в провинции Гор не ответили на неоднократные звонки издания. Но пассажиры, застрявшие на перевале, говорят, что администрация Гора пока не предприняла никаких действий.