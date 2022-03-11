Киев, 11 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Украинский исполнитель Макс Барских записал новое видеообращение к жителям России. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте 10 марта.

Скриншот с YouTube Макс Барских

«Я официально заявляю, что с завтрашнего дня запрещаю использовать мою музыку в любом виде на территории Российской Федерации», — начал Барских. Артист также заявил, что «разрывает все контракты с российскими компаниями» и изымает весь каталог его песен из цифрового пространства РФ.

Ранее Макс Барских уже обращался к жителям России — на видео он заявил, что больше не будет выступать в РФ. Он также отказался возвращать деньги за билеты на отменённые концерты.