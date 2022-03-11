Кишинёв, 11 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента поддержали законопроект об отмене запрета на импорт в страну запчастей для автотранспорта, которые были в употреблении. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

УФССП по ЯО Контрафактные запчасти

«Парадокс, когда разрешено ввозить старые автомобили, но запрещается ввозить бывшие в употреблении запчасти», — заявил перед голосованием один из инициаторов законопроекта депутат от партии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба.

Сообщается, что проект закона утвердили в двух чтениях.

Сторонники инициативы заявили, что это поможет снизить цены на автозапчасти, нанесет удар по контрабанде б/у запчастей, а также позволит пополнить государственный бюджет. Под запретом на ввоз остались использованные комплектующие тормозной системы и рулевого управления.