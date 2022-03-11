Светлоград, Ставропольский край, 11 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по фактам взяток группой лиц по предварительному сговору. Фигурантами дела стали трое полицейских из Петровского городского округа. Факт взяточничества зафиксировали сотрудники УФСБ. Инспекторов ДПС уличили в получении взятки в размере 50 тыс. рублей от водителя, сообщили 11 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Victor Арест

Из подробностей дела известно, что в декабре 2021 года трое инспекторов ГИБДД, патрулируя маршрут в городе Светлограде, выявили нарушителя правил дорожного движения. За непривлечение его к ответственности за нахождение за рулем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования полицейские потребовали от водителя 50 тыс. рублей.

Сотрудников ДПС, уличенных во взятке, задержали. Им избрана мера пресечения в виде ареста, расследование дела продолжается.

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