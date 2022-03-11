Москва, 11 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Сегодня, 11 марта, по данным Московской биржи, курс рубля укрепляется к доллару и слабеет по отношению к евро, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рубль

По данным Мосбиржи на 11:10 по мск курс доллара снизился на 1 рубль 80 копеек, до 116,701 рубля, курс евро вырос на 1 рубль, до 126 рублей.

По итогам основной торговой сессии 10 марта рубль укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,25%.

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