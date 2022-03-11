Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Дневная температура воздуха в Санкт-Петербурге поднимется до плюсовых значений благодаря влиянию теплого атмосферного фронта. Он же принесет в город на Неве мартовский снег. Об этом 11 марта сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

По его словам, смещаясь с северо-запада, атмосферный фронт уплотнит облака и усилит ветер, местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег.

«Температурный фон продолжит постепенно повышаться», — добавил он.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 11 марта, температура воздуха днем в Петербурге будет колебаться в районе +1…+3 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В субботу, 12 марта, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью −2…−4 градуса, днем +3…+5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет слабо повышаться.

В воскресенье, 13 марта переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью −3…−5 градусов, днем +4…+6 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.