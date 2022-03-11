Волгоград, 11 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Ограничение движения для грузового и маршрутного пассажирского транспорта из-за непогоды действует на автодороге Р-228 в Волгоградской области. В ликвидации последствий снегопада задействовано 26 единиц техники сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Очистка трассы

Движение приостановлено на саратовском участке протяжённостью 100 км, что затрудняет проезд транспортным средствам на территории Волгоградской области. На трассе последствия сильной метели ликвидируют 26 единиц дорожной техники, включая тяжёлые грейдеры, МТЗ и роторы. Непосредственно на границе двух регионов, где ситуация наиболее сложная, работают 17 спецмашин.

Для водителей подготовлены 43 точки придорожного сервиса, где можно переждать метель и связанные с этим ограничения.