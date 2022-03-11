Калуга, , 11:24 — REGNUM В продовольственных магазинах Калужской области продолжился рост цен на бакалейные изделия, сливочное масло и некоторые овощи. Об этом 11 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра конкурентной политики региона Николая Владимирова.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сахар-песок подорожал на 6,9% (свыше 4 руб./кг). Сетевые продовольственные магазины закупили дополнительные объемы сахарного песка, чтобы полностью обеспечить на предстоящих выходных повышенный спрос населения», — отметил Николай Владимиров.

По данным министерства конкурентной политики региона, федеральными и областными торговыми сетями создан и регулярно обновляется товарный запас в магазинах и в распределительных центрах по основным социально значимым категориям минимум на 2−3 недели продаж. Бакалейные товары (макароны, рис и другие) — на 25−32 дней, средства гигиены — 34−77 дней с учётом реального потребительского спроса. Для оперативного управления работает штаб, в который входят представители министерства сельского хозяйства региона, калужского УФАС России, розничных торговых сетей, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области.

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