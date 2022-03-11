Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» определился со специалистом, который временно возглавит тренерский штаб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

«Обязанности главного тренера донской команды временно выполняет словацкий специалист Томаш Хлавати», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Хлавати уже возглавлял «Ростов-Дон» в 2020 году. Под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России.

ИА REGNUM сообщало, что ранее шведский тренер Пер Юханссон покинул гандбольный клуб «Ростов-Дон». Контракт расторгнут по соглашению сторон.