Москва, 11 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Скорее всего, в ближайшем будущем котировки биткоина будут отличаться повышенной волатильностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал ситуацию с резкими скачками курса биткоина.

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«Биткоин не сильно зависит от геополитических проблем. Точнее, они на него воздействуют очень разнонаправленно, — сказал Ковригин. — С одной стороны, электронные валюты многие начинают рассматривать в условиях нестабильности как резерв для диверсификации сбережений — и спрос растёт. С другой стороны, многие инвесторы опасаются непредсказуемости политики государств, особенно в сложных геополитических условиях, — и тогда спрос на биткоин падает».

Как пояснил экономист, прогноз курса биткоина в настоящее время сделать очень непросто — геополитическая ситуация отличается высочайшей степенью непредсказуемости.

«Скорее всего, мы будем наблюдать флэт (разнонаправленное движение) с повышенной волатильностью (колебаниями курса)», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 марта стоимость биткоина выросла на 8%, а 10 марта данная криптовалюта подешевела на 6%.