Москва, 11 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о дистанционном голосовании, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Закрепляется, что дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным Центральной избирательной комиссией РФ (ЦИК).

При этом предусматривается обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизации результатов волеизъявления, их зашифрование при проведении голосования и расшифрование после его завершения.

Одновременно список лиц, кто не может быть избран, расширен: в него также вошли осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, судимость которых снята или погашена, а также педофилы.

Из системы избирательных комиссий исключаются избирательные комиссии муниципальных образований (с 1 января 2023 года), передав при этом вопросы подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в ведение территориальных комиссий.

Уточняется, что наблюдатели могут назначаться не в каждую избирательную комиссию, а в каждую участковую комиссию, территориальную комиссию и окружную комиссию. При этом максимальное количество наблюдателей, которых политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат или (в случаях, предусмотренных федеральным законом) доверенное лицо зарегистрированного кандидата вправе назначить в каждую из указанных комиссий, увеличивается с двух до трех.

Отдельные требования вводятся к агитационным материалам и к используемым там высказываниям иноагентов.

Минюст также получает полномочия вести реестр лиц, аффилированных с иноагентами.