Екатеринбург, 11 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В результате аварии в Екатеринбурге пострадали несовершеннолетние. Девочек 4 и 5 лет доставили в больницу. Незначительные травмы также получили 17-летние девушки. Об этом сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 10 марта. Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Suzuki. Попутный автомобиль отбросило на бетонное ограждение. В машине находились два ребёнка. Они сидели в автокреслах и были пристегнуты. Однако избежать травм не удалось. Девочек доставили в больницу.

По словам виновника аварии, у автомобиля отказали тормоза. Это якобы и стало причиной столкновения. В салоне иномарки также находились две несовершеннолетних. 17-летние девушки получили ушибы и травмы головы. До больницы они добрались самостоятельно.

На месте происшествия госавтоинспекторы провели замеры. Они установят обстоятельства и причину аварии.