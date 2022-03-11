Сальск, Ростовская область, 11 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Ростовской области в суд направлены материалы уголовного дела о гибели семьи от угарного газа в Сальске. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Уголовное дело

Следователи полагают, что собственник дома на улице Новостройка оснастил жильё неисправной газовой отопительно-варочной печью, а также незаконно с нарушениями установил проточный водонагреватель, вентиляцию и систему дымоудаления. Затем мужчина сдал дом в аренду семье. В результате работы неисправного оборудования женщина, двое её детей и сожитель скончались от отравления угарным газом.

45-летнего собственника дома обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.