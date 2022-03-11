Орск, Оренбургская область, 11 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области ограничили движение транспорта на ряд участков на трассах. Об том сообщает областная Госавтоинспекция.

56.mchs.gov.ru Метель

Временной ограничение действует 11 марта с 11:35 по местному времени (09:35 мск). Меру ввели на трассе М-5 Урал — на участке от села Кранощёково до поворота на Гай и на дороге регионального значения Каменноозёрное — Медногорск (подъезд к пункту пропуска «Орск»).

В ГУ МЧС по Оренбургской области ориентировочным временем возобновления движения назвали 15:00 11 марта. На территории региона властвует сильная метель, на дорогах наблюдается плохая видимость.