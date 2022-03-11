Владивосток, 11 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Суд во Владивостоке заключил под стражу задержанного ранее бывшего мэра Большого Камня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

«По ходатайству следователя суд избрал бывшему главе городского округа Большой Камень меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток», — пояснили следователи.

Александра Андрюхина подозревают в раздаче земель, предназначенных для многодетных семей.

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Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы городского округа Большой Камень Александра Андрюхина, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.