Душанбе, 11 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Президенты Таджикистана и Франции Эмомали Рахмон и Эммануэль Макрон обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

«Эмомали Рахмон в своей телеграмме президенту Франции выразил удовлетворение последовательным развитием межгосударственных отношений и многогранного взаимовыгодного сотрудничества, которые за этот период приобрели новые созидательные аспекты», — говорится в сообщении.

Рахмон подчеркнул, что дальнейшее расширение и наращивание отношений сотрудничества с Францией является одним из важных направлений во внешней политике Таджикистана.

«Мы придаем особое значение этому процессу и прилагаем постоянные усилия по ещё большему их развитию во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — отметил Рахмон.

Президент Таджикистана выразил уверенность, что совместные усилия по выводу сотрудничества на более высокий уровень в областях, отвечающих интересам народов двух стран, принесут плодотворные результаты.

В свою очередь в поздравительной телеграмме Эммануэль Макрон выразил удовлетворение активизацией политических, культурных и экономических обменов, в частности благодаря визиту Эмомали Рахмона в Париж в октябре месяце 2021 года.

«Выставка «Таджикистан — страна золотых рек», которую мы совместно открыли в октябре в Музее азиатских искусств Гиме в Париже, имела большой успех, что свидетельствует о многолетней работе двух французских археологических миссий в Таджикистане и очень хорошем сотрудничестве между Францией и Таджикистаном в этой области», — подчеркнул французский лидер.

Макрон отметил важность установленных в ходе визита Рахмона в Париж новых партнерских отношений в области университетского сотрудничества «по примеру недавно подписанному договору между Национальным институтом восточных языков и культур и Таджикским Национальным Университетом».

«В то время, когда мы оглядываемся на прошедшие тридцать лет, я хотел бы в очередной раз выразить благодарность Франции вашей стране за предоставление базы в Душанбе в период с 2001 по 2014 год французскому военно-воздушному подразделению. Вместе с тем и как она обязалась это сделать, Франция поддержала Таджикистан в области авиаперевозок. Мне приятно объявить, что французский парламент завершил ратификацию Соглашения о воздушных сообщениях, которое мы подписали в 2019 году в Париже», — добавил Макрон.

Также он выразил заинтересованность в продолжении начатого стратегического диалога о ситуации в Афганистане и ее влиянии на региональную безопасность в Туркестане.