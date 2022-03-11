Ла-Пас, 11 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Боливии умер отставной военный Марио Теран Саласар, который в 1967 году расстрелял кубинского революционера Эрнесто Че Гевару, передает телеканал Telesur.

Эрнесто Че Гевара

Отмечается, что ранее он был госпитализирован из-за болезни лёгких.

Известие о смерти Саласара подтвердил отставной генерал Гэри Прадо, который руководил операцией по захвату Че Гевары.

Напомним, кубинский революционер Че Гевара был расстрелян 9 октября 1967 года в в деревне Ла-Игера, боливийской провинции Вальегранде.

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