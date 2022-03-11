Пискарёв: руками Цукерберга выстраивается бандеровская Украина возле границ
Москва, 11 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Руками основателя Facebook Марка Цукерберга пытаются сделать так, чтобы по периметру России была «одна сплошная бандеровская Украина», а жители этих стран готовились уничтожать русских. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
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«Гражданин Цукерберг, который давно уже диктует свои правила всему миру, нарушая национальные законодательства многих стран, в эти дни пересек опасную черту. Содействие террористической и экстремистской деятельности является преступлением, как в России, так и в других странах», — отметил Пискарёв.
Он уверен, что компетентные органы должны предпринять «процессуальные действия и возбудить в отношении виновных сотрудников Meta уголовное дело, так как состав преступления в виде содействия террористической деятельности, совершённого группой лиц, налицо».
Компания Meta разрешила на своих платформах призывы к насилию и убийству российских граждан — теперь за такие высказывания в Facebook и Instagram пользователи из Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии не рискуют попасть в бан.