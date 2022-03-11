Екатеринбург, 11 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге создадут учебно-консультативные пункты по гражданской обороне. Их разместят в муниципальных учреждениях и помещениях домоуправляющих компаний. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Документ опубликован на официальном сайте городской администрации.

Technologiya.ru На учения по гражданской обороне

Помещения для учебно-консультативных центров оснастят плакатами по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В каждом пункте разместят по 10−15 человек.

Учиться в центрах будут безработные. Создание консультативных пунктов и учебных уголков призвано повысить моральное состояние населения в случаях реальной угрозы