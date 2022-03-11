Алеппо, Сирия, 11 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Сирийской Арабской Республики прошли массовые акции в поддержку военной спецоперации России на Украине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Акции прошли в городах Алеппо и Аль-Хасаки. Тысячи жителей вышли на демонстрации с сирийскими и российскими флагами, плакатами и табличками Z. Участники скандировали слова поддержки российским военным.

Ранее акции поддержки военной спецоперации России на Украине прошли в городах России, а также в Сербии и Черногории.