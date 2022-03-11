Анкара, 11 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Инцидент с судном стал причиной прекращения морского судоходства в проливе Дарданеллы. Об этом говорится в заявлении Главного управления по морских делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, опубликованном 11 марта.

Nerval Дарданеллы

Отмечается, что ранним утром на мель село судно «Капитан Ширягин». Администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу, соединяющему Эгейское и Мраморное моря.

«В соответствии с должностными инструкциями были даны указания для спасения корабля», — говорится в заявлении.

Владеет и эксплуатирует судно украинская компания, ходит «Капитан Ширягин» под флагом Коморских Островов.