Нью-Йорк, США, 11 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Сорокин

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл «на ноль», отразив все 25 бросков по своим воротам.

В составе «Айлендерс» хет-трик оформил нападающий Андерс Ли. Ещё по шайбе забросили Брок Нельсон, Джош Бейли и Жан-Габриэль Пажо.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 52 очка. «Коламбус» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 59 очками.

Читайте также: 34 сэйва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Филадельфию»