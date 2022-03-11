Ульяновск, 11 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ульяновска оштрафован житель Казани, которого уличили в экстремистских высказываниях в социальной сети. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Дело об административном правонарушении в отношении 30-летнего жителя Казани было возбуждено прокурором Заволжья в Ульяновске. Речь идёт о правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии»).

«30-летний мужчина признан судом виновным в том, что в ноябре 2021 года, находясь в Ульяновске, допустил в комментариях в социальной сети экстремистские высказывания», — говорится в сообщении.

Суд вынес решение о штрафе в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в одной из исправительных колоний Димитровграда пресечена деятельность экстремистской организации.

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