Уфа, 11 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. 14,8 млрд рублей может получить Башкирия в 2022 и 2023 годах по линии инфраструктурных кредитов Минстроя России. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Inginstroy.ru Строительство жилья

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона в формате «Инвестиционный час».

«Мы направили заявку на привлечение финансирования из фонда национального благосостояния в размере 454 млн рублей», — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова.

Он пояснил, что эти средства планируется направить на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры — модернизацию систем теплоснабжения в сёлах Павловка и Красная Горка Нуримановского района, а также в селе Раевский Альшеевского района.

«Заёмщиками выступают ресурсоснабжающие организации на выгодных финансовых условиях — три процента годовых со сроком оплаты до 25 лет», — пояснил министр.

Отмечается, что помимо этого министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии готовит заявки и по другим объектам отрасли.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил строго соблюдать сроки заявочных процедур.

Муратов также сообщил, что Башкирия в 2022 и 2023 годах может получить из федерального бюджета 14,8 млрд рублей по линии инфраструктурных кредитов Минстроя России на реализацию проектов в Нефтекамске и в Уфе.

«Речь, в частности, идёт о проекте «Южные ворота» в уфимском микрорайоне «Кузнецовский затон», где построят новую школу, жилые объекты и создадут необходимую транспортную инфраструктуру. За счёт этих средств также планируют реализовать проект комплексной застройки в Нефтекамске и закупить новые автобусы большой вместимости», — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера.

Отмечается, что эти механизмы позволят на протяжении 15 лет возвести 5,7 млн кв. м жилья и создать около 20 тысяч новых рабочих мест.