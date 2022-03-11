Москва, 11 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дать оценку решению Meta, а того, кто разрешил на своих платформах призывы к насилию и убийству российских граждан, следует доставить в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Там фамилии должны быть, там Meta, чтобы не скрывались за этой ширмой», — сказал Володин.

Он предложил подготовить обращение к Генпрокуратуре, в Следственный комитет «незамедлительно предпринять меры прокурорского реагирования».

«Это информационная война, более того, это война, направленная конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны», — сказал Володин.

«А тот, кто такие команды дал, должен понять: несмотря на то, что он находится за пределами нашего государства, его найдут, доставят в нашу страну и справедливый суд вынесет ему наказание по заслугам», — заявил спикер Госдумы.

Он уверен, что Пётр Толстой («Единая Россия») «знает фамилии, вот их и запишите».

Компания Meta разрешила на своих платформах призывы к насилию и убийству российских граждан — теперь за такие высказывания в Facebook и Instagram пользователи из Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии не рискуют попасть в бан.