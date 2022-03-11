Санрайз, США, 11 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Андрей Чудаев Сергей Бобровский

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37 по своим воротам.

В составе «Пантерз» хет-трик оформил нападающий Сэм Райнхарт, дубль на счету Картера Вераге, ещё один гол забил Энтони Дюклер.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились Джеймс ван Римсдайк, Кэм Аткинсон и Трэвис Конечны.

На сегодняшний день «Флорида» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 85 очков. «Филадельфия» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 46 очками.

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