Красноярск, 11 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Красноярске пройдёт реконструкция одной из старейших школ города, сообщили ИА REGNUM 11 марта в мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Уточняется, что горадминистрация объявила торги на реконструкцию школы №47 в Ленинском районе Красноярска. Провести демонтаж, реконструировать аварийное здание, обеспечить его системами тепло-, водо‑ и энергоснабжения планируют до ноября 2023 года.

В школе появится актовый зал на 190 мест со сценой, спортзал с раздевалками и санузлом, кухонный блок, рекреация и другие помещения. Здание будет оборудовано лифтом и пандусом для маломобильных посетителей.

Школа на улице Песочной построена в 1936 году. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь. В настоящее время старое здание закрыто, дети обучаются во втором корпусе сколы.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 25 марта. Начальная максимальная цена контракта — 336 млн рублей. Средства на реконструкцию учебного заведения выделили из бюджета края в рамках региональной программы «Развитие образования».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Рязанской области запланировано сдать 30 объектов социальной сферы.

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