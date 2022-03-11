Шарлыкский район, Оренбургская область, 11 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту ДТП, жертвой которого стал пятимесячный ребенок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла ночью 11 марта на территории Шарлыкского района возле села Ратчино. По оперативной информации, 26-летняя жительница Бугульмы (Татария) не справилась с управлением, и автомобиль врезался в опору освещения.

В результате ДТП пассажир-ребёнок получил травмы и был госпитализирован. В больнице Шарлыка он скончался.