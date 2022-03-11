Великий Новгород, 11 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Великом Новгороде мусоровоз насмерть сбил семилетнего ребенка, который переходил дорогу без сопровождения взрослых. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Vnovgorod.sledcom.ru Работа следователей на месте ДТП.

ДТП произошло утром 11 марта на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ломоносова в Великом Новгороде. Автомобиль-мусоровоз сбил мальчика, который переходил дорогу без сопровождения взрослых. В результате полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

«Прокуратура области по поручению прокурора области организовала проверку. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Великого Новгорода Максим Синяев», — рассказали в надзорном ведомстве.

Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при выпуске транспортного средства на линию, условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка.

В свою очередь в СУ СКР по Новгородской области уточнили, что по данному факту также организована доследственная проверка.

«После установления всех обстоятельств произошедшего следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — подчеркнули в СУ СК по Новгородской области.