Сантьяго, 11 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо направил 10 марта послание президенту Чили Габриэлю Боричу, в котором заявил, что направит все силы на ускорение интеграции двух южноамериканских стран. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

Gob.pe Педро Кастильо

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Кастильо также заявил, что не только он, но и население Перу ожидает от Борича новых мощных социальных реформ. Приглашённый на инаугурацию Борича Кастильо не будет проводить время праздно и проведёт 11 марта встречу с президентом Эквадора Гильермо Лассо, а также жителями перуанской общины в столице Чили.

Церемония инаугурации, на которую были приглашены многие латиноамериканские лидеры и общественные деятели, состоится в 17:30 11 марта во дворце Ла Монеда в Сантьяго.