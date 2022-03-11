Скопье, 11 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Механики и машинисты железных дорог Северной Македонии 11 марта в 07:00 по местному времени начали забастовку. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Герберт Дж. Биберман. 1953. США Забастовка

Представитель машинистов Душко Чакаровски заявил, что прекращение работы является замещением компенсации материальных затрат, которая должна была быть уплачена 10 марта.

По словам Чакаровски, бойкот является следствием принятого в ноябре 2021 года решения, в соответствии с которым месячная заработная плата должна уплачиваться не позднее 25 числа следующего месяца, а компенсации затрат на материалы должны уплачиваться не позднее 10 числа следующего месяца. Рабочие до сих пор не получили компенсации материальных затрат за февраль.