Курган, 11 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Кургане уроженца Узбекистана лишили российского гражданства за пропаганду терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Wellingtonstravel.com Российский паспорт

Мужчина из Узбекистана обрёл гражданство Российской Федерации в 2017 году. При этом являясь приверженцем радикального ответвления ислама, разделяя взгляды участников террористической группы «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он разместил в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи и аудиозапись с пропагандой терроризма и призывами к участию в деятельности запрещённых в России организаций.

Суд назначил новоиспечённому гражданину России наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей по ч.2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

УМВД России по Курганской области в свою очередь приняло решение лишить его гражданства РФ на основании части 2 статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Паспорт гражданина РФ у него изъят. Кроме того, он подлежит депортации с территории России.

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