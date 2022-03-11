Анадырь, 11 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Прокуратура Чукотки помогла ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла вернуть 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM и в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе проверки выяснилось, что в Анадыре при оформлении банковского вклада 90-летней жительницей округа были допущены нарушения.

Женщина обратилась в офис банка с просьбой открыть вклад на несовершеннолетнюю внучку на сумму 1 млн рублей. В ходе оформления вклада сотрудник банка ввёл её в заблуждение относительно условий совершения сделки и вместо заключения договора вклада пенсионерка подписала договор страхования жизни на своего сына.

«Прокурор округа внес представления в кредитную и страховую организации, по результатам рассмотрения требований прокурора денежные средства ветерану возвращены в полном объеме», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, владельцев банковских вкладов в размере более 1 млн рублей могут освободить от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам.