Париж, 11 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В переговоры по прекращению огня на Украине собирается включиться Европейский союз. Об этом 11 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu.

European People's Party Виктор Орбан

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«Не исключено, что столкновения затянутся. Мы решили, что Европа также включится в переговоры о прекращении огня», — сказал он.

При этом глава венгерского правительства не уточнил, какие именно переговоры имелись ввиду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики в результате обстрелов киевских боевиков пострадали три человека.