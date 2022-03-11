Москва, 11 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Необходима чистка чиновников, в эти трудные времена на фоне санкций любое создание препонов надо рассматривать как потакание враждебным мерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

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"Надменное отношение ушло, мы живем в современных новых реалиях, необходимо всем вместе сплотиться, объединиться, чтобы выстоять», — объяснил необходимость чистки Нилов.

«Любое проявление личной заинтересованности, затягивание рассмотрения документов, создание препонов надо рассматривать как потакание всем тем враждебным реакциям, мерам и решениям, которые сегодня существуют», — заявил парламентарий.