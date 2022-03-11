Сент-Луис, США, 11 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили российский нападающий Иван Барбашёв, а также Роберт Томас, оформивший дубль, Райан О'Райлли, Джейк Уолман и Дэвид Перрон. Российский форвард Владимир Тарасенко отдал одну результативную передачу.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились форварды Райан Строум и К'Андре Миллер. По одному голевому пасу отдали российский вратарь Игорь Шестёркин и нападающий Артемий Панарин.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 73 очка. «Рейнджерс» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 77 очками.

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