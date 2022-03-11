Астана, 11 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Казахстанская авиакомпания SCAT увеличит частоту рейсов в Россию, сообщает 11 марта пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

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«В целях предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией комитетом гражданской авиации министерства совместно с казахстанской авиакомпанией SCAT проработан вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, в том числе по маршрутам Нур-Султан — Москва с 2 до 7 рейсов в неделю и Алматы — Москва до 7 рейсов в неделю», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana из-за санкций приостановила полёты в Россию и над её территорией.

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