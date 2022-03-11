Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области, пытаясь сохранить набранные в регионе темпы строительства, подготовили пакет из 11 предложений, которые коснутся льготного ипотечного кредитования, долевого строительства, регулирования цен на стройматериалы и сокращения сроков получения разрешительной документации. Эти предложения направят в Минстрой РФ, сообщили 11 марта в пресс-службе областной администрации.

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По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского, меры, которые были предложены на заседании оперативного штаба по укреплению строительной отрасли, призваны поддержать и простимулировать отрасль, упростить работу строительных компаний в непростых условиях.

«Для граждан это, конечно, возможность купить новую квартиру, оформить выгодную ипотеку и взять кредитные каникулы», — отметил чиновник.

Среди наиболее востребованных предложений у застройщиков Ленинградской области — повышение максимальной суммы ипотечного кредита с государственной поддержкой до 6 млн рублей, выдача льготной ипотеки семьям с одним ребенком, поэтапное раскрытие счетов «эскроу» по мере выполнения работ, возвращение объектов социального назначения в программу «Стимул» и объединение ряда процедур по разработке и выдаче градостроительной документации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти начал работу Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики, который возглавил губернатор региона Александр Дрозденко.