Джакарта, 11 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Саммит, в котором примут участие президент США Джо Байден и лидеры стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), решили отложить, сообщает CNN Indonesia.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

Саммит планировали провести 28−29 марта 2022 года. Однако премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что встречу следует отложить, учитывая, что ряд стран АСЕАН попросили перенести дату саммита.

«Время все еще согласовывается», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что из 165 индонезийских граждан, проживающих на Украине, 120 эвакуированы на родину.