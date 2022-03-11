Лима, 11 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Государственное министерство Перу инициировало 10 марта предварительное расследование против ряда должностных лиц, предположительно входящих в так называемый теневой кабинет президента Перу Педро Кастильо. Их обвиняют в организации преступной организации, действующей в ущерб государству. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы теневого театра

Главным обвиняемым по делу стал глава кабинета Биберто Кастильо Леон, «персонаж, который работал в различных министерствах во времена президентства Алана Гариа, Олланта Умала и Алехандро Толедо». Расследование началось после ряда заявлений бывших министров Кастильо о существовании целой группы теневых советников, влияющих на решения президента.

В качестве свидетелей по делу были вызваны экс-глава кабинета министров Мирта Васкес, бывший секретарь президента Карлос Хайко, а также экс-министры Эдуардо Гонсалес Торо.