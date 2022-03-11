Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Барабанов в составе сборной России

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили российский защитник Александр Барабанов, а также Брент Бёрнс, Ник Бонино и Томаш Гертл.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились форварды Филлип Дано, Андреас Атанасиу и Тревор Мур.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 57 очков. «Лос-Анджелес» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 72 очками.

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