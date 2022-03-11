Астана, 11 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Нус-Султане прошла встреча представителей Казахстана, Азербайджана и Грузии по вопросу развития Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ). Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

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Сообщается, что участники заседания обсуждали вопросы обеспечения транзита казахстанских грузов. Маршрут позволяет в год перевозить до 10 млн тонн и до 200 тыс. контейнеров.

«В целях развития маршрута ТМТМ стороны договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов», — отметили в пресс-службе.

Участники заседания также проработали вопросы снижения тарифов на перевозку грузов, относительно действующего маршрута через китайский порт Ляньюньган.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил правительству пересмотреть существующие международные маршруты, чтобы найти альтернативные пути транспортировки грузов.