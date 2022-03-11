Томск, 11 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Студенты Томского государственного педагогического университета 13 марта выедут в Липецкую, Воронежскую и Ростовскую области, куда эвакуированы беженцы из ДНР и ЛНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Томский государственный педагогический университет Студенты ТПГУ

На территории вузов Воронежа, Липецка и Ростова развёрнуты пункты сбора гуманитарной помощи, в общежития заселяют прибывших жителей Донбасса. Семеро томских студентов будут общаться с родителями и детьми, встречаться с педагогами.

«Условно мы назвали наш проект аналитически-образовательной миссией. Для наших студентов это станет беспрецедентным опытом», — отметил проректор по воспитательной и молодежной политике ТГПУ Дмитрий Насонов.

По итогам поездки будет разработан методический сборник о работе с семьями, оказавшихся в условиях военных действий и чрезвычайных ситуаций.

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