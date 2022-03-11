Ставрополь, 11 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Денежные средства, полученные от курортного сбора, власти региона по традиции направят на благоустройство городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. В ходе совещания губернатора края с членами правительства и главами городов-курортов были определены конкретные объекты, на которые будут потрачены деньги в 2022 году, сообщили 11 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Mincultsk.ru «Музыкальная раковина». Кисловодск

Так, в Ессентуках будет благоустроена нижняя часть Лечебного парка, в Железноводске — городской парк имени Станислава Говорухина, в Пятигорске — сквер «Подкова» в микрорайоне «Белая Ромашка». Также в этом городе планируется отремонтировать фонтан по ул. Фучика и обустроить летний кинотеатр на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла.

В Кисловодске намечены к благоустройству два объекта — сквер в районе пр. Ленина и улицы Вокзальной и территория вблизи улицы Парковый пешеход. Все работы должны быть завершены до 1 июня — до начала курортного сезона.

Как подчеркнул губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, он намерен обратиться в правительство РФ с предложением продлить эксперимент по курортному сбору и в 2023 году.

«Этот механизм работает. Он помогает привлекать до 300 млн рублей в год в курортную инфраструктуру. Продолжение его работы поддержит развитие ставропольских курортов», — заявил Владимиров.

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