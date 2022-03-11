Исламабад, 11 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Полиция Пакистана арестовала десятки афганских беженцев, в том числе детей и женщин, в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

По данным агентства «Шафакна», 47 афганцев были арестованы в районе Дара-Исмаил-Хан в Южном Вазиристане и в провинции Хайбер-Пахтунхва за отсутствие законных проездных документов.

Сотрудник пакистанской полиции на условиях анонимности сообщил СМИ, что афганцев перевели в тюрьму Пешавара, а затем отправят в Афганистан.