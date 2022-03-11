Кабул, 11 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши обсудил с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет гуманитарную ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Куреши заявил, что гуманитарная помощь должна оказываться без всяких условий, а все конфискованные афганские активы должны быть возвращены народу Афганистана.

Министр иностранных дел Пакистана подчеркнул на своей странице в Твиттере, что приверженность делу поощрения и защиты прав человека является ключевым аспектом политики правительства его страны.

Он также назвал уважение человеческого достоинства, расширение прав и возможностей женщин и их защиту, защиту прав детей, меньшинств и продвижение межконфессиональной гармонии в качестве ведущих направлений пакистанской политики.