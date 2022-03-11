Кемерово, 11 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области в 2021 году 12,2 тыс. человек приняты на новые рабочие места в организации. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на данные Кемеровостата.

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«По данным Кемеровостата, в 2021 году почти 170 тысяч кузбассовцев нашли работу. Эта цифра превышает показатель не только предыдущего, но и допандемийного 2019 года, — прокомментировал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин. — Из них на новые рабочие места в 2021 году трудоустроены 12 тысяч 189 жителей региона, что почти на 4 тысячи больше, чем годом ранее».

По официальным данным, каждое седьмое новое рабочее место создано в строительстве, почти в два раза по сравнению с 2020 годом увеличилось число новых рабочих мест в учреждениях культуры и спорта.

Сейчас в региональном банке вакансий 38,5 тысячи рабочих мест во всех сферах.